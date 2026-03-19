Американская разведка допускает возможность ракетных ударов по территории США

Разведка отмечает, что Китай, Россия и Северная Корея разрабатывают новые системы вооружений, которые могут угрожать США внутри самой страны. Кроме того, представлять угрозу способны Иран и Пакистан.

В целом, по оценкам разведывательного сообщества США, к 2035 году количество иностранных ракет, нацеленных на Соединенные Штаты, возрастет с нынешних 3000 до более чем 16000.

"Китай, Россия, Северная Корея, Иран и Пакистан проводят исследования и разрабатывают целый ряд новых, модернизированных или традиционных систем доставки ракет с ядерным и обычным вооружением, которые могут нанести удар по территории страны", - говорится в отчете.

Иностранные арсеналы обычных и ядерных ракет также представляют угрозу для спутников.

"Россия разрабатывает новый спутник, который будет нести ядерное оружие как средство противоспутниковой борьбы", - отмечается в докладе.

В то же время, как считает разведка, Китай, вероятно, опасается, что ракетный щит президента Дональда Трампа "Золотой купол" увеличит вероятность вмешательства США в войну против Тайваня, и это якобы может подтолкнуть Китай к заключению соглашений о контроле над вооружениями.

Разведка пришла к выводу, что у китайского лидера Си Цзиньпина нет четких сроков относительно присоединения Тайваня, по крайней мере "в настоящее время он не планирует" вторжение на остров.

Китайские официальные лица признают, что морское вторжение на Тайвань было бы чрезвычайно сложным и связано с высоким риском провала, особенно в случае вмешательства США.

Разведывательное сообщество считает, что иранский режим будет мстить за ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи.

"Если режим выживет, Тегеран почти наверняка попытается отомстить. В случае выживания Иран восстановит свое влияние и будет представлять реальную угрозу интересам Израиля и США", - говорится в документе.

В отчете упоминается также Европейский Союз. В частности отмечается, что иммигранты в странах ЕС не ассимилировались, и что это привело к радикализации части иммигрантской молодежи.

"Большая часть Европы сталкивается с проблемами или ограниченными возможностями, которые препятствуют активному сотрудничеству в области безопасности в ближайшей перспективе. Некоторые члены ЕС сталкиваются с увеличением государственного долга в сочетании со слабым экономическим ростом", - отмечает разведка.