Зеленский объяснил, чего не хватает для производства Patriot в Украине

Политическое решение принято

По словам президента, саммит НАТО и встреча с Трампом оказались результативными - в частности, удалось сдвинуть с места вопросы лицензии на производство Patriot.

"Мы как лидеры, я как президент и президент Трамп, решили этот вопрос положительно. Что касается производства Patriot в Украине, мы решили этот вопрос политически", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Трамп не раз подчеркивал технологическую сложность такого производства.

"Президент Трамп неоднократно подчеркнул, что сегодня производить Patriot в мире могут 2-3 страны потому, что технологически другие не готовы. Украина признана Америкой как страна, которая готова это делать", - отметил президент.

Следующий шаг – технические группы

Теперь, по словам Зеленского, все зависит от скорости работы технических групп двух стран – Министерства иностранных дел и обороны.

"Очень важно, чтобы наши технические группы, все наши представители разных министерств, представители исполнительной власти сейчас без пауз начали над этим работать, чтобы мы получили лицензии как можно скорее и начали производство в Украине", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что временный фактор здесь решающий: "Раньше договоримся – раньше сможем производить Patriot".