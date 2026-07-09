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Зеленський пояснив, чого не вистачає для виробництва Patriot в Україні

20:32 09.07.2026 Чт
2 хв
Політичне рішення двох президентів вже є, але для запуску виробництва цього замало
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Українські міністерства закордонних справ і оборони мають без пауз почати технічну роботу над ліцензією для Patriot, аби Україна якомога швидше запустила виробництво.

Про це заявив журналістам президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Політичне рішення ухвалено

За словами президента, саміт НАТО і зустріч з Трампом виявилися результативними - зокрема, вдалося зрушити з місця питання ліцензії на виробництво Patriot.

"Ми як лідери, я як президент і президент Трамп, вирішили це питання позитивно. Щодо виробництва Patriot в Україні ми вирішили це питання політично", - сказав Зеленський.

Він додав, що Трамп неодноразово підкреслював технологічну складність такого виробництва.

"Президент Трамп неодноразово підкреслив, що сьогодні виробляти Patriot у світі можуть 2-3 країни через те, що технологічно інші не готові. Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити", - зазначив президент.

Наступний крок - технічні групи

Тепер, за словами Зеленського, все залежить від швидкості роботи технічних груп двох країн - Міністерств закордонних справ і оборони.

"Дуже важливо, щоб наші технічні групи, всі наші представники різних міністерств, представники виконавчої влади зараз без пауз почали над цим працювати, щоб ми отримали ліцензії якомога швидше і почали виробництво в Україні", - наголосив він.

Президент підкреслив, що часовий фактор тут вирішальний: "Раніше домовимось - раніше зможемо виробляти Patriot".

Нагадаємо, 8 липня в Анкарі на полях саміту НАТО відбулася зустріч Зеленського з Трампом. Одним з ключових питань переговорів було посилення української ППО і ліцензування виробництва Patriot.

За словами першого заступника голови ОП Сергія Кислиці, це можливо, була найкраща зустріч двох лідерів.

За оцінкою Financial Times, Трамп в Анкарі несподівано змінив тон щодо України - і європейські дипломати пояснили це коротко: "Трамп любить переможців. І Україна нещодавно почала перемагати".

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Володимир ЗеленськийДональд Трамп