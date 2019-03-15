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American Airlines припинила польоти до Венесуели

Новини » Транспорт    15.03.2019 - 19:47
American Airlines припинила польоти до Венесуели
Ілюстративне фото (flickr.com)

Більшість американських авіаліній вже припинили польоти Венесуели

Американська авіакомпанія American Airlines призупинила польоти в міста Венесуели Каракас та Маракайбо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

За даними видання, компанія прийняла це рішення після того, як профспілка пілотів США закликала припинити польоти до Венесуели.

Як наголошується, American Airlines не буде працювати в тих країнах, які вважає небезпечними.

Більшість американських авіаліній вже припинили польоти до Венесуели. American Airlines була останньою великою американською авіакомпанією, яка виконувала рейси в Каракас.

"Захист і безпеку членів нашої команди і клієнтів понад усе. American не буде працювати в тих країнах, які не вважаються безпечними", - йдеться в заяві American Airlines.

Нагадаємо, Державний секретар США Майкл Помпео повідомив, що всі дипломати Сполучених Штатів у Венесуелі покинули країну.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Німеччини скоротив чисельність дипломатичної місії у венесуельському Каракасі.

Повідомляється, що МЗС Німеччини ухвалив таке рішення у зв'язку з важкими умовами життя і загрозою подальшого погіршення ситуації з безпекою.

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