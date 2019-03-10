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Через блекаут у Венесуелі загинули 15 осіб

Новини » Надзвичайні події    10.03.2019 - 13:23
Через блекаут у Венесуелі загинули 15 осіб
Фото: "блекаут" у Венесуелі (bengkulu.antaranews)

Через відсутність електрики людям неможливо провести процедуру гемодіалізу

Через проблеми з електроенергією (блекаут), які тривають з 7 березня, у Венесуелі загинули щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Як повідомили в Коаліції організацій за право на здоров'я і життя, щонайменше 15 жителів Венесуели, в яких були тяжкі хвороби нирок, загинули через неможливість проведення процедури гемодіалізу в результаті відсутності електроенергії.

За словами керівника організації Франциски Валенсії, на даний момент більше 10 тисяч венесуельців потребують процедури гемодіалізу.

"У Венесуелі є 129 пунктів для гемодіалізу, які обслуговують 10,2 тисяч осіб, відсутність послуг з водопостачання, електроенергії та лікування призводить до їхньої смерті", - наголосила Валенсія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у період з листопада 2018 по лютий  2019 року через проблеми з електроенергією у Венесуелі загинули 79 осіб. В четвер, 7 березня, через масштабні відключення електрики загинули 2 людини.

Зазначимо, масштабне відключення електроенергії у Венесуелі сталося у четвер, 7 березня. Перебої спостерігались у столиці Венесуели Каракасі та 15 із 23 штатів країни. Однією з причин блекауту могла стати бути аварія на ГЕС у штаті Болівар.

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