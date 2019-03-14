Німеччина відкликала частину дипломатів з Венесуели

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Рішення прийнято у зв'язку з загрозою подальшого погіршення ситуації з безпекою

Міністерство закордонних справ Німеччини скоротило чисельність дипломатичної місії у венесуельському Каракасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що МЗС Німеччини ухвалило таке рішення у зв'язку з важкими умовами життя і загрозою подальшого погіршення ситуації з безпекою.

"Ситуація у Венесуелі загострюється, особливо становище жителів столиці", - пояснив рішення представник зовнішньополітичного відомства Німеччини в середу, 13 березня, в Берліні.

Також він вказав на незадовільне забезпечення продуктами харчування і питною водою, а також медичну допомогу внаслідок тривав з 7 березня блекаут.

Того ж дня посол Німеччини в Венесуелі Даніель Кринер зустрівся з міністром закордонних справ ФРН Хайко Маасом. Глава відомства подякував Кринера і співробітників посольства в Каракасі "за невпинну самовіддачу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що із-за проблем з електроенергією, які тривають з 7 березня, у Венесуелі загинули щонайменше 15 осіб.

Як відомо, масштабне відключення електроенергії у Венесуелі відбулося в четвер, 7 березня. Спостерігалися перебої в столиці Венесуели Каракасі і 15 з 23 штатів країни. Однією з причин блекаут могла стати бути аварія на ГЕС в штаті Болівар.