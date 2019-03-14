ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німеччина відкликала частину дипломатів з Венесуели

Новини » Політика    14.03.2019 - 11:46
Німеччина відкликала частину дипломатів з Венесуели
Ілюстративне фото (twitter.com/Sputnik International)

Рішення прийнято у зв'язку з загрозою подальшого погіршення ситуації з безпекою

Міністерство закордонних справ Німеччини скоротило чисельність дипломатичної місії у венесуельському Каракасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що МЗС Німеччини ухвалило таке рішення у зв'язку з важкими умовами життя і загрозою подальшого погіршення ситуації з безпекою.

"Ситуація у Венесуелі загострюється, особливо становище жителів столиці", - пояснив рішення представник зовнішньополітичного відомства Німеччини в середу, 13 березня, в Берліні.

Також він вказав на незадовільне забезпечення продуктами харчування і питною водою, а також медичну допомогу внаслідок тривав з 7 березня блекаут.

Того ж дня посол Німеччини в Венесуелі Даніель Кринер зустрівся з міністром закордонних справ ФРН Хайко Маасом. Глава відомства подякував Кринера і співробітників посольства в Каракасі "за невпинну самовіддачу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що із-за проблем з електроенергією, які тривають з 7 березня, у Венесуелі загинули щонайменше 15 осіб.

Як відомо, масштабне відключення електроенергії у Венесуелі відбулося в четвер, 7 березня. Спостерігалися перебої в столиці Венесуели Каракасі і 15 з 23 штатів країни. Однією з причин блекаут могла стати бути аварія на ГЕС в штаті Болівар.

У Венесуелі полностю відновили роботу електромереж У Венесуелі виникли перебої з питною водою
Новини України ГерманияВенесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся