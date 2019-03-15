Дипломати США залишили Венесуелу, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

США очікують відновлення дипломатичної присутності у Венесуелі

Державний секретар США Майкл Помпео повідомив, що всі дипломати Сполучених Штатів у Венесуелі покинули країну. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на AP.

За його словами, зазначені дипломати присвятили себе місії в підтримку прагнень венесуельського народу жити в демократії.

" Зараз американські дипломати продовжать цю місію з інших місць, де вони і далі будуть допомагати управляти потоком гуманітарної допомоги венесуельському народу і підтримувати демократичних діячів, які мужньо чинять опір тиранії", - заявив Помпео.

Помпео зазначив, що це важкий момент і США очікують відновлення дипломатичної присутності у Венесуелі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Німеччини скоротило чисельність дипломатичної місії у венесуельському Каракасі.

Повідомляється, що МЗС Німеччини ухвалило таке рішення у зв'язку з важкими умовами життя і загрозою подальшого погіршення ситуації з безпекою.

РБК-Україна писало, що через проблеми з електроенергією, які тривають з 7 березня, у Венесуелі загинули щонайменше 15 осіб.