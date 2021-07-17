Amazon в Україні та хмарна Windows. Головне зі світу технологій

Xiaomi обійшла Apple за продажем смартфонів

Китайська компанія Xiaomi стала другою за продажем смартфонів у світі в II кварталі цього року, обійшовши Apple на кілька відсотків. Згідно зі звітом дослідників з Canalys до трійки лідерів потрапили:

Samsung - 19% світового ринку;

Xiaomi - 17%;

Apple - 14%.

П'ятірку замикають Oppo і Vivo, у яких по 10% світового ринку. З початку року Xiaomi наростила поставки на 83% в порівнянні з 2020.

Крім того, стало відомо, що її суббренд Redmi готується до анонсу двох версій K50, які отримають ще не анонсований чіп Snapdragon 895. Швидше за все, смартфон надійде в продаж взимку 2022 і буде найбюджетнішим гаджетом на новому процесорі.

Apple хоче збільшити виробництво iPhone на 20%

Американська Apple хоче збільшити виробництво нових iPhone на 20% і замовила у постачальників до 90 млн смартфонів нового покоління. У компанії розраховують на підвищений попит у зв'язку економічним пожвавленням після пандемії COVID-19.

Днями було оголошено про старт продажів батареї MagSafe для iPhone 12, поставки почнуться з наступного тижня. Портативний акумулятор зможе прикріплюватися до iPhone завдяки вбудованим магнітам. Також у нього буде функція реверсивної зарядки

Microsoft показав хмарну Windows 365

Корпорація Microsoft представила хмарну версію операційної системи Windows 365, яка дозволить отримати доступ до всіх сервісів у віддаленому режимі з будь-якого пристрою.

Ця ОС позиціонується як засіб для забезпечення безперебійної роботи компаній з персоналом, що працює в дистанційному режимі. У компанії вважають, що технологія Cloud PC (віртуальний робочий стіл) буде набирати популярність.

Windows 365 стане доступною для компаній з 2 серпня 2021.

ОАЕ навчилися штучно викликати дощі

Об'єднані Арабські Емірати завдяки новій технології навчилися штучно викликати дощі. Принцип роботи полягає у використанні спеціальних дронів, які "засівають" хмари електричними розрядами і сприяють виникненню опадів.

Над технологією працюють фахівці дубайської академії SANAD і вчені британського університету Редінга. Останні експерименти завершилися проливними дощами в пустелі. Тепер метеорологи обіцяють дощі і в Катарі, незважаючи на те, що зазвичай там не буває опадів влітку.

Мільярдер Бренсон злітав у космос і хоче будувати готель на Місяці

Британський мільярдер Річард Бренсон здійснив космічний політ на апараті своєї компанії Virgin Galactic і став її першим космічним туристом. Спеціальні літаки підняли ракетоплан на висоту 16 км, після чого той самостійно піднявся на позначку 80 км. У стані невагомості пасажири перебували близько 6 хвилин.

Після цього польоту він оголосив про плани побудувати готель на Місяці

"Чи побудуємо ми одного разу готель на Місяці, про що я завжди мріяв, або залишимо це моїм дітям - подивимося. Але це ще одна мрія, яку, якщо у мене буде час, я із задоволенням здійсню в один прекрасний день", - зазначив мільярдер.

Тим часом засновник SpaceX Ілон Маск забронював місце на один з наступних польотів Virgin Galactic. Такий політ коштує 250 тисяч доларів.

Amazon розвиватиме хмарні технології в Україні

Американський гігант Amazon підписав меморандум про співпрацю з Міністерством цифрової трансформації України.

"В Україні почав працювати ще один світовий технологічний гігант. Початок нашої співпраці - це позитивний сигнал іншим великим міжнародним компаніям і брендам про те, що до України можна і потрібно заходити", - зазначив віце-прем'єр Михайло Федоров.

Amazon Web Services буде задіяний у розвитку хмарних технологій, зокрема, підключить університети до програми AWS Academy, модернізує IT-системи, а також має намір впроваджувати стратегії міністерства з розвитку IT-інфраструктури за рахунок стартапів, які використовують хмарні рішення.

Українських операторів зобов'яжуть впроваджувати антишпигунські фільтри

Державна служба спеціального зв'язку підготувала наказ, в якому пропонує встановити в українських мобільних мережах спеціальні фільтри з додатковим захистом. Йдеться про так званий сигнальний (технічний) трафік всередині мобільних мереж, наказ не торкнеться мобільного інтернету або послуг зв'язку.

Справа в тому, що контроль над пристроєм з сім-картою можна отримати, використовуючи сигнальний трафік і так звані СМС нульового рівня. Абонент їх не бачить, вони не залишають в його смартфоні ніяких слідів.

Але такі СМС можуть використовувати для атак по типу DDoS-атак в комп'ютерних мережах, коли пристрій переповнюється надлишковим трафіком і фактично стає недоступним користувачу. Тобто невидимі СМС можуть заповнити весь смартфон, вплинути на розряд батареї і навіть блокувати виклики.

Аналогічно може бути атаковано будь-який пристрій з сім-картою всередині. Наприклад, охоронна сигналізація.