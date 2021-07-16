ОАЕ тестує технологію виклику дощу. Пустелю залило зливою
Завдяки новій технології, ОАЕ вдалося штучно викликати дощ попри 50-градусну спеку. В деяких районах синоптики зафіксували проливні дощі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TheNationalNews.
Варто відзначити, що над технологією працюють фахівці дубайської академії SANAD й вчені британського університету Редінг.
#الامارات : الان جريان الشعاب والاودية في الحويلات شمال حتا في المنطقة الشرقية #منخفض_العرب .— مركز العاصفة (@Storm_centre) July 15, 2021
١٥/٠٧/٢٠٢١#مركز_العاصفة pic.twitter.com/ughowKKMnr
Відомо, що технологію виклику дощу використовували у тестовому режимі ще навесні поточного року на територіях ОАЕ, які страждають від критичних температур. Принцип роботи полягає у використанні спеціальних дронів, які засіюють хмари завдяки електричним розрядам й сприяють виникненню дощу.
Також цікаво, що метеорологи обіцяють дощі й в Катарі, попри те, що там ніколи не буває опадів влітку.