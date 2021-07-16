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ОАЕ тестує технологію виклику дощу. Пустелю залило зливою

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ОАЕ, П'ятниця 16 липня 2021 21:19
ОАЕ тестує технологію виклику дощу. Пустелю залило зливою Фото: В ОАЕ залили зливою пустелю завдяки технології виклику дощу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Завдяки новій технології, ОАЕ вдалося штучно викликати дощ попри 50-градусну спеку. В деяких районах синоптики зафіксували проливні дощі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TheNationalNews.

Варто відзначити, що над технологією працюють фахівці дубайської академії SANAD й вчені британського університету Редінг.

Відомо, що технологію виклику дощу використовували у тестовому режимі ще навесні поточного року на територіях ОАЕ, які страждають від критичних температур. Принцип роботи полягає у використанні спеціальних дронів, які засіюють хмари завдяки електричним розрядам й сприяють виникненню дощу.

Також цікаво, що метеорологи обіцяють дощі й в Катарі, попри те, що там ніколи не буває опадів влітку.

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