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Microsoft представила хмарну версію Windows

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Нью-Йорк, Середа 14 липня 2021 20:33
Microsoft представила хмарну версію Windows Фото: Microsoft представила хмарну версію операційної системи Windows (Mattia Ozbot / Soccrates Images / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Корпорація Microsoft представила хмарну версію операційної системи, що отримала назву Windows 365. З її допомогою можна отримати доступ до додатків і даних у віддаленому режимі з будь-якого пристрою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Як наголошується в презентації, Windows 365 розрахована на те, щоб забезпечувати безперебійну роботу компаній, співробітники яких працюють в дистанційному режимі.

"Windows 365 поєднує потужність і безпеку хмари і універсальність і простоту ПК, що дозволяє організаціям виконувати свою роботу більш гнучко і більш продуктивно", - наголошується в прес-релізі.

За словами головного виконавчого директора Microsoft Сатьї Наделли, зі створенням Windows 365 з'являється нова категорія - Cloud PC - віртуалізований робочий стіл. Він також зазначив, що використаний в операційній системі механізм "зберігає інформацію в хмарі, а не на пристрої".

Windows 365 стане доступний для компаній з 2 серпня поточного року.

Нагадаємо, в кінці червня Microsoft представила оновлену версію своєї операційної системи, яка отримала назву Windows 11.

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