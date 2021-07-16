Amazon приходить до України: буде розвивати хмарні технології

Американський гігант Amazon працюватиме в Україні. Але поки мова йде про співпрацю в сфері хмарних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, з Amazon підписали меморандум про співпрацю.

"В Україні почав працювати ще один світовий технологічний гігант. Початок нашої співпраці - це позитивний сигнал іншим великим міжнародним компаніям і брендам про те, що до Україну можна і треба заходити", - зазначив Федоров.

Разом з Amazon Web Services мають намір прискорити розвиток хмарних технологій в Україні, цифрову трансформацію і впроваджувати інновації: