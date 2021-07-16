ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Amazon приходить до України: буде розвивати хмарні технології

Новость на русском →
П'ятниця 16 липня 2021 12:56
Amazon приходить до України: буде розвивати хмарні технології Фото: віце-прем'єр Михайло Федоров (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Американський гігант Amazon працюватиме в Україні. Але поки мова йде про співпрацю в сфері хмарних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, з Amazon підписали меморандум про співпрацю.

"В Україні почав працювати ще один світовий технологічний гігант. Початок нашої співпраці - це позитивний сигнал іншим великим міжнародним компаніям і брендам про те, що до Україну можна і треба заходити", - зазначив Федоров.

Разом з Amazon Web Services мають намір прискорити розвиток хмарних технологій в Україні, цифрову трансформацію і впроваджувати інновації:

  • розвивати навички роботи з хмарними технологіями. Українські університети зможуть безкоштовно приєднатися до програми AWS Academy
  • модернізувати IT-системи та політику Мінцифри у сфері хмарних технологій.
  • впроваджувати стратегії міністерства з розвитку IT-інфраструктури та поширення хмарних технологій. Зокрема, за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу та стартапів, які використовують хмарні рішення
Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Amazon облачные технологии
NEWS
Монастирський: санкції РНБО проти криміналітету виконуватимуться в повному обсязі
Монастирський: санкції РНБО проти криміналітету виконуватимуться в повному обсязі
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі