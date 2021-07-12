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Ілон Маск полетить у космос, але не на кораблі SpaceX

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США , Понеділок 12 липня 2021 19:45
Ілон Маск полетить у космос, але не на кораблі SpaceX Фото: Ілон Маск вирушить у космос на туристичному кораблі Річарда Бренсона (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Засновник космічного агентства SpaceX забронював місце на один із наступних космічних польотів Virgin Galactic. Вартість квитка становить 250 тисяч доларів, а бронювання - 10 тисяч доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Neowin.

Бронювання місця Ілоном Маском підтвердив й мільярдер Річард Бренсон, який 11 липня вирушив на космічному кораблі своєї компанії Virgin Galactic до космосу.

Наразі невідомо, коли саме підприємець вирушить у космос. Варто відзначити, що після польоту Бренсона, утворилася чимала черга з людей, які також придбали квитки й очікують на наступне формування екіпажу.

Примітно те, що компанія Джеффа Безоса Blue Origine, яка також планує розвивати космічний туризм - розкритикувала політ Бренсона, оскільки корабель мільярдера не досяг лінії "Кармана".

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Илон Маск космос туризм
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