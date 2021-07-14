Apple хоче збільшити виробництво нових iPhone на 20%, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Bloomberg .

Apple очікує в цьому році підвищений попит на тлі активної вакцинації по всьому світу. Удар, нанесений американськими санкціями бізнесу китайської Huawei, також грає на руку Applе, сказало джерело Bloomberg.

Як і попередня лінійка, iPhone нового покоління будуть з підтримкою 5G. Однак користувачів, за словами джерел, очікують оновлені процесор, камера і дисплей. Анонс смартфонів під кодовими назвами D16, D17, D63 і D64 очікується у вересні.