Apple хоче збільшити виробництво нових iPhone на 20%, - Bloomberg
Фото: Apple хоче збільшити виробництво нових iPhone (Getty Images)
Apple хоче збільшити виробництво нових iPhone на 20%. Компанія попросила постачальників створити до 90 млн iPhone нового покоління.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.
Apple очікує в цьому році підвищений попит на тлі активної вакцинації по всьому світу. Удар, нанесений американськими санкціями бізнесу китайської Huawei, також грає на руку Applе, сказало джерело Bloomberg.
Як і попередня лінійка, iPhone нового покоління будуть з підтримкою 5G. Однак користувачів, за словами джерел, очікують оновлені процесор, камера і дисплей. Анонс смартфонів під кодовими назвами D16, D17, D63 і D64 очікується у вересні.