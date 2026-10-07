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Алжир регулярно транспортирует оружие для РФ над территорией НАТО, - СМИ

12:27 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Алжир регулярно транспортирует оружие для РФ над территорией НАТО, - СМИ Фото: Сотрудничество Алжира и РФ продолжает усиливаться (Getty Images)
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Военно-транспортная авиация Алжира регулярно летает в Россию, прокладывая маршруты через воздушное пространство стран НАТО, в частности Польши. На борту таких самолетов находится военное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24.

Как удалось узнать СМИ, очередной подобный рейс состоялся во вторник, 6 октября. Указано, что в воздушное пространство Польши вошел алжирский военно-транспортный самолет Lockheed C-130H-30 Hercules. Эти данные также подтверждаются сервисом Polish Military Radar.

Журналисты обратили внимание на то, что самолет стартовал с авиабазы Буфарик в Алжире и пролетел над Италией, Хорватией, Венгрией и Словакией. Впоследствии он вошел в воздушное пространство Польши с юга и взял курс на восток.

Пролетев неподалеку от Гайнувки, борт пересек границу с Беларусью, а затем прибыл в Москву. Самолет приземлился в аэропорту Внуково - это типичный маршрут для таких воздушных судов.

Что важно понимать: этот рейс является частью регулярной военной логистики между Алжиром и Россией. В последние недели над Европой также фиксировали полеты российских Ил-76МД, C-130H/H-30 Hercules и LM-100J Super Hercules.

В этом случае транспортная авиация используется не только для перевозки грузов. Речь идет также об обеспечении военно-технического сотрудничества между Алжиром и Россией, в том числе о транспортировке вооружения и персонала, обслуживающего российские системы, находящиеся на вооружении Алжира.

Похожие маршруты используют и для перевозок из Африки в Беларусь, которыми также пользуется Россия.

Как объяснили журналисты, для Варшавы проблема заключается не просто в очередном пролете военного самолета из Северной Африки. Речь идет о том, что через территорию государства - члена НАТО проходит воздушный коридор, используемый для обеспечения военного сотрудничества с Россией.

Следует отметить, что все это происходит на фоне расширения российской военной инфраструктуры в Африке и использования алжирского и ливийского направлений.

Кстати, недавно глава МИД Польши объяснил, когда НАТО действительно может применить статью 5 против России.

Также стало известно, что в Евросоюзе предлагают создать оборонный союз с участием Украины, однако без США.

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