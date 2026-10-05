Защита без США: в ЕС предлагают создать оборонный союз с участием Украины

В Европарламенте предлагается создать новый Европейский оборонный союз, способный защищать континент автономно от США, но в тесном сотрудничестве с НАТО. Одним из ключевых участников должна стать Украина.

Об этом заявил евродепутат и один из авторов инициативы Рейнир ван Лансхот, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

По его словам, агрессивная война России против Украины и нестабильность в политике США требуют от Европы значительно большей самостоятельности в вопросах безопасности.

Новый блок будет функционировать по принципу "отделяемый, но не отделенный" от НАТО. Это позволит функционировать в рамках Альянса, но может действовать автономно, если по определенным причинам не будет активирована статья 5 Договора о коллективной обороне.

"Мы все еще считаем, что НАТО имеет огромную ценность, и хотим сделать Альянс сильнее. Но для этого мы также должны сделать Европу способной защищаться автономно", - подчеркнул ван Лансхот.

Роль Украины в новой системе безопасности

Евродепутат подчеркнул, что будущий оборонный союз не сможет эффективно работать без привлечения важнейших партнеров, включая Норвегию, Британию и Украину. Он назвал украинскую армию самой сильной и технологически продвинутой на континенте.

По его наблюдениям, в последние годы в Евросоюзе существенно изменилось восприятие Украины. Если сначала страны ЕС стремились только помочь Украине выстоять в войне, то теперь европейцы осознали, что им самим нужна помощь Украины, чтобы стать сильнее.

В частности, инициатива предусматривает возможность привлечения украинских военных на добровольной основе в будущие европейские силы быстрого реагирования.

Как будет работать оборонный блок

Главным политическим органом нового союза станет Европейский Совбез. Чтобы избежать систематической блокировки решений отдельными странами, предлагается принимать их квалифицированным большинством голосов, а не единогласно.

Концепция предполагает строительство структуры вокруг шести основных элементов. В него также войдут Европейский военный штаб, Европейский центр военной разведки, Европейское подразделение стратегического обеспечения, Европейские силы быстрого реагирования и механизм европейского сдерживания через активацию статьи 42.7 Договора о ЕС по взаимной помощи.