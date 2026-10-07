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Алжир регулярно транспортує зброю для РФ над територією НАТО, - ЗМІ

12:27 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Алжир регулярно транспортує зброю для РФ над територією НАТО, - ЗМІ Фото: Співпраця Алжиру та РФ продовжує посилюватися (Getty Images)
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Військово-транспортна авіація Алжиру регулярно літає до Росії, прокладаючи маршрути через повітряний простір країн НАТО, зокрема Польщі. На борту таких літаків знаходиться військове обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence24.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, черговий такий рейс відбувся у вівторок, 6 жовтня. Вказано, що повітряний простір Польщі увійшов алжирський військово-транспортний літак Lockheed C-130H-30 Hercules. Ці дані також підтверджує сервіс Polish Military Radar.

Журналісти звернули увагу на те, що літак стартував із авіабази Буфарік в Алжирі та пролетів над Італією, Хорватією, Угорщиною і Словаччиною. Згодом він увійшов до повітряного простору Польщі з півдня та взяв курс на схід.

Пролетівши неподалік Гайнувки, борт перетнув кордон із Білоруссю, а згодом прибув до Москви. Літак приземлився в аеропорту Внуково - це типовий маршрут для таких повітряних суден.

Що важливо розуміти, цей рейс є частиною регулярної військової логістики між Алжиром і Росією. Останніми тижнями над Європою також фіксували польоти російських Іл-76МД, C-130H/H-30 Hercules та LM-100J Super Hercules.

У цьому випадку транспортна авіація використовується не лише для перевезення вантажів. Йдеться також про забезпечення військово-технічної співпраці між Алжиром і Росією, зокрема транспортування озброєння та персоналу, який обслуговує російські системи на озброєнні Алжиру.

Схожі маршрути використовують і для перевезень з Африки до Білорусі, якими також користується Росія.

Як пояснили журналісти, для Варшави проблема полягає не просто в черговому прольоті військового літака з Північної Африки. Йдеться про те, що через територію держави-члена НАТО проходить повітряний коридор, який використовують для забезпечення військової співпраці з Росією.

Варто зазначити, що все це відбувається на тлі розширення російської військової інфраструктури в Африці та використання алжирського і лівійського напрямків.

До речі, нещодавно глава МЗС Польщі пояснив, коли НАТО насправді може застосувати статтю 5 проти Росії.

Також стало відомо, що в Євросоюзі пропонують створити оборонний союз за участі України, однак без США.

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