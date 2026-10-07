Алжир регулярно транспортує зброю для РФ над територією НАТО, - ЗМІ

Військово-транспортна авіація Алжиру регулярно літає до Росії, прокладаючи маршрути через повітряний простір країн НАТО, зокрема Польщі. На борту таких літаків знаходиться військове обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence24 .

Як вдалося дізнатися ЗМІ, черговий такий рейс відбувся у вівторок, 6 жовтня. Вказано, що повітряний простір Польщі увійшов алжирський військово-транспортний літак Lockheed C-130H-30 Hercules. Ці дані також підтверджує сервіс Polish Military Radar.

Журналісти звернули увагу на те, що літак стартував із авіабази Буфарік в Алжирі та пролетів над Італією, Хорватією, Угорщиною і Словаччиною. Згодом він увійшов до повітряного простору Польщі з півдня та взяв курс на схід.

Пролетівши неподалік Гайнувки, борт перетнув кордон із Білоруссю, а згодом прибув до Москви. Літак приземлився в аеропорту Внуково - це типовий маршрут для таких повітряних суден.

Що важливо розуміти, цей рейс є частиною регулярної військової логістики між Алжиром і Росією. Останніми тижнями над Європою також фіксували польоти російських Іл-76МД, C-130H/H-30 Hercules та LM-100J Super Hercules.

У цьому випадку транспортна авіація використовується не лише для перевезення вантажів. Йдеться також про забезпечення військово-технічної співпраці між Алжиром і Росією, зокрема транспортування озброєння та персоналу, який обслуговує російські системи на озброєнні Алжиру.

Схожі маршрути використовують і для перевезень з Африки до Білорусі, якими також користується Росія.

Як пояснили журналісти, для Варшави проблема полягає не просто в черговому прольоті військового літака з Північної Африки. Йдеться про те, що через територію держави-члена НАТО проходить повітряний коридор, який використовують для забезпечення військової співпраці з Росією.

Варто зазначити, що все це відбувається на тлі розширення російської військової інфраструктури в Африці та використання алжирського і лівійського напрямків.