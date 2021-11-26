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Уряд планує забезпечити накопичувальною пенсією деяких працівників: кого це торкнеться

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Україна, П'ятниця 26 листопада 2021 16:58
Уряд планує забезпечити накопичувальною пенсією деяких працівників: кого це торкнеться Фото: накопичувальну пенсію введуть для поліцейських та лікарів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики України підготувало проект постанови Кабінету міністрів запровадження соціальних пакетів з накопичувальною пенсійною програмою для деяких категорій працівників. План розрахований на 2022-2023 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Планується запровадження з 2023 року соціальних пакетів з накопичувальною пенсійною програмою для працівників поліції, осіб рядового і начальницького складу ДСНС, працівників сфери охорони здоров’я.

Крім того, планується запровадження з 2023 року регіональних програм із накопичувальних пенсій в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко сподівається на початок пенсійної реформи у 2023-2024 роках. Мінфін розробляє документи і шукає способи запуску.

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