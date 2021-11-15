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Накопичувальна пенсія: скільки доведеться відраховувати із зарплати

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Україна, Понеділок 15 листопада 2021 10:55
Накопичувальна пенсія: скільки доведеться відраховувати із зарплати Фото: міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До накопичення пенсій планують залучати людину, щоб вона безпосередньо платила зі своєї зарплати. Варіанти обговорювалися під час дискусій зі Світовим банком, Міжнародною організацією праці, Офісом Ради Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра соціальної політики Марини Лазебної виданню "Факти".

"Запропонували таку модель: 1% платить роботодавець - з ЄСВ на рахунок людини. Далі людина добровільно зі своєї зарплати сплачує 1%. Це відбувається за принципом автозапису: людина автоматично підключається як платник внеску на свою користь, але може в будь-який момент відмовитися. На рахунки людей, які не відмовляться сплачувати внески власним коштом, держава сплатить ще 1% стимулюючого внеску", - повідомила вона.

Як зазначила міністр, людина, яка сплатить 1% від своєї заробітної плати, отримає 3% на власний рахунок, а людина, яка відмовиться сплачувати внески зі своєї зарплати, отримає 1%.

"Зараз Міністерство фінансів розглядає можливість збільшити розміри внесків від держави. Зокрема, додатково до запропонованої моделі додати ще 1% обов’язкового внеску від держави. А стимулюючий внесок на користь тих, хто сплачує зі своєї зарплати, передбачити в розмірі 100% внеску, сплаченого людиною, з максимальним обмеженням 3% від середньої заробітної плати", - додала Лазебна.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко сподівається на початок пенсійної реформи у 2023-2024 роках. Мінфін розробляє документи і шукає способи запуску.

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