Альтернативы раннему предупреждению о баллистике от США нет: блиц с Храпчинским

– Ночью 12 октября враг ударил по Киеву баллистику, но тревога сработала только после первых ударов. С чем, по-вашему, связана задержка и как устроено раннее предупреждение о пусках в сторону Украины?

– Существует группа спутников, называемая SBIRS, позволяющая выявлять раннее предупреждение пусков. Это разведывательные спутники, которые могут обнаруживать передвижение машин пусковых установок, запуск баллистических ракет. Через доли секунды система обнаруживает пуск баллистической ракеты и передает все эти данные на системы ситуационной осведомленности.

Эти системы позволяют нашим установкам Patriot ожидать угрозу с определенного азимута. К тому же спутники позволяют обнаруживать передислокацию стратегической авиации и маневры МиГ-31 перед пуском – самолет в это время включает форсаж.

Кроме того, спутниковая система позволяет разделить угрозы от запуска С-400 до Искандеров и KN-23 – по излучению двигателей можно понять, что именно запускает враг.

Как это работает – оптико-электронные сенсоры спутников SBIRS (Space-Based Infrared System) на геостационарных и высокоэллиптических орбитах фиксируют факел работающего двигателя через 10–20 секунд после пуска.

Далее данные со станции управления Бакли в Колорадо через защищенную сеть DISN и европейские узлы связи сбрасываются непосредственно в украинские системы ситуационной осведомленности – "Вираж-Планшет" и Delta.

– Насколько важна для нас система раннего предупреждения?

– Эта система очень важна для Украины – она сокращает время реагирования на 6-10 минут. Без нее наши системы ПВО и радиолокации должны работать 24 на 7 и обнаруживать угрозы непосредственно на радиогоризонте, когда появляется воздушная цель.

– А с ракетами С-400 есть определенные сложности по ранней детекции?

– Что касается вчера – возможно, был сбой передачи информации на фоне недавних событий в отношениях США и Украины.

США сейчас работают над новой системой раннего предупреждения, которая позволит более качественно сопутствовать воздушным целям во время полета. Сейчас когда первый стартовый двигатель заканчивает свою работу, угрозы сложно обнаруживать во время полета ракеты.

– Есть ли аналоги не в США?

– Аналогов такой системе в Европе нет. Построение системы раннего оповещения полностью связано с возможностями Соединенных Штатов.

В Европе есть радиолокационные средства, которые обнаруживают цели на большом расстоянии, но имеют ограничения во времени реагирования. Европа использует эту систему для защиты.

В марте, когда Украина уменьшила предоставление разведывательных данных от США, мы получали их от Британии, за счет их собственных возможностей. Но все эти разведывательные данные – это единственный инструмент НАТО. И когда Британия передавала нам разведывательные данные, она была вынуждена проверять всю информацию, чтобы там были исключительно их источники информации.

Кроме того, за все время полномасштабного вторжения США ни разу не передавали в режиме реального времени точки расположения пусковых установок.

Наши примеры их уничтожения – только благодаря украинским возможностям или европейской помощи.

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