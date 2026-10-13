Сибига раскрыл, получает ли Украина разведданные от США после угроз администрации Трампа

Несмотря на напряженность в отношениях с Вашингтоном, обмен разведывательной информацией между Украиной и США продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги во время Варшавского форума безопасности.

Во время форума Сибига спросили, продолжает ли Украина получать разведывательные данные американской стороны. Министр подтвердил, что сотрудничество продолжается.

"Вы, вероятно, спрашиваете, получаем ли мы разведывательные данные от американской стороны. Да, мы продолжаем это сотрудничество", - сказал глава МИД.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений об угрозах администрации президента США Дональда Трампа ограничить военную поддержку Украины и обмен разведданными.

Что Сибига сказал о ночной воздушной тревоге

Отдельно министр прокомментировал объявление воздушной тревоги в ночь на вторник. По его словам, предупреждение прозвучало с опозданием.

Сибига объяснил это особым типом вооружения, которое применила Россия. В то же время он не привел дополнительных подробностей о том, какое именно вооружение повлекло за собой такую ситуацию.

Почему возникла напряженность в отношениях США и Украины

Напряженность в отношениях Киева и Вашингтона обострилась по требованию президента США Дональда Трампа прекратить украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американская сторона связывает эти атаки, в частности с ростом цен на топливо.

На этом фоне Трамп заявил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу увеличения поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Впоследствии Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что во время переговоров представители США угрожали прекратить передачу Украине разведданных, если украинские военные не остановят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.