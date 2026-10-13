ua en ru
Вт, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Враг атаковал Украину баллистикой и дронами: сколько целей удалось сбить

08:30 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Враг атаковал Украину баллистикой и дронами: сколько целей удалось сбить Фото: Ночью россияне выпустили 108 дронов и пять ракет (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне ночью выпустили по Украине более ста ударных дронов и пять баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 13 октября (с 18:00 12 октября) противник атаковал пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской области РФ. Также россияне использовали девять баражирующих боеприпасов "Бандероль" и "Дань-Т".

Кроме того, в небо поднялись 108 ударных дронов типа Shahed (74 из них реактивные), Gerbera и дроны-имитаторы "Пародия". Они летели с направлений Орел, Курск и Приморско-Ахтарск в РФ, а также из оккупированных Донецка и крымского Гвардейского.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 88 вражеских дронов. Среди них 58 реактивных Shahed, "Гербера" и дроны других типов.

Попадание средств воздушного нападения зафиксировали на 17 локациях. Еще на 7 локациях упали обломки сбитых целей.

Атака продолжается, в воздушном пространстве есть несколько вражеских дронов.

Напомним, утром 13 октября россияне пытались атаковать Львовскую область дронами.

В селе Мурованое горят два дома, повреждены три автомобиля.

Также мы писали, что в то же утро россияне ударили по Днепру управляемыми авиабомбами.

Поврежден объект транспортной инфраструктуры, многоэтажки и автомобиля, ранен 64-летний мужчина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине
Новости
"Мы и так много делаем": в США поставили Украине жесткое условие из-за ударов по России
"Мы и так много делаем": в США поставили Украине жесткое условие из-за ударов по России
Аналитика
Зима под ударами. Что задумали россияне против энергетики и будет ли тепло в городах
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Зима под ударами. Что задумали россияне против энергетики и будет ли тепло в городах