ua en ru
Вт, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина не получила разведданных перед ударом баллистики по Киеву, - Зеленский

12:44 13.10.2026 Вт
3 мин
aimg Елена Чупровская
Украина не получила разведданных перед ударом баллистики по Киеву, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Когда Россия вчера запустила пять баллистических ракет, от партнеров не было предупреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

"По этому удару, к сожалению, не было предупреждения от партнеров", - заявил Зеленский.

"Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизнь людей, и это один из самых критических вопросов. Именно это помогает предотвращать убийства, когда предупреждение о баллистике есть", - подчеркнул глава государства.

Что известно об атаке

По словам президента, с вечера россияне выпустили по Украине более сотни разных средств нападения. Среди них были реактивные дроны, баражирующие боеприпасы и баллистические ракеты. Значительную часть удалось сбить, но не все.

В Харькове разрушен обычный жилой дом. Спасатели почти всю ночь искали людей под завалами. От этого удара погибли четыре человека. Еще 41 человек ранен - только в Харькове и только за один вечер.

Украина в течение суток не наносила удары по российской нефтепереработке и энергетике. Отсчет пошел с момента, когда американский президент объявил о прекращении огня в энергетике.

По словам Зеленского, Россия не послушалась американского президента. Она атаковала украинские энергетические объекты и критическую инфраструктуру.

"Под ударами именно за эти двое суток было 19 регионов нашей страны", - отметил президент.

"Наша позиция неизменна: Украина готова к зеркальным деэскалационным шагам, и нужно действенное давление на Россию, чтобы деэскалация была", - подчеркнул Зеленский.

"Войны завершаются тогда, когда агрессор чувствует, что у него нет возможности затягивать войну. Давление мира на Россию способствует именно этому - приближению мира", - сказал глава государства.

"Но прямая или опосредованная поддержка России, торможение помощи Украине и усложнение защиты жизни от баллистики - это то, что точно не сработает на мир", - добавил он.

Напомним, вечером 12 октября в Киеве раздались взрывы еще до объявления воздушной тревоги.

Лишь после этого Воздушные силы предупредили о скоростной цели в сторону столицы.

Как сообщало РБК-Украина, ночью против 13 октября Россия атаковала Украину баллистикой и дронами.

Россияне выпустили пять баллистических ракет из Брянской области РФ и 108 ударных дронов, а к 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 88 дронов.

Также мы писали, что в Воздушных силах объяснили, почему взрывы в Киеве прогремели до тревоги.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что сигнал тревоги может опаздывать, а разведданные от партнеров иногда не доходят до Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский НПЗ
Новости
Взрывы до тревоги в Киеве: в Воздушных силах объяснили, почему не успели предупредить
Взрывы до тревоги в Киеве: в Воздушных силах объяснили, почему не успели предупредить
Аналитика
Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки
Мария Волощукредактор РБК-Украина Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки