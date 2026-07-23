Дому, где родился Гитлер, наконец-то нашли достойное примерение

В австрийском городе Браунау-на-Инне официально заработал полицейский участок в доме, где родился Адольф Гитлер. Власти стремятся навсегда стереть идеологический контекст этого здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Здание было бывшей гостиницей, которую построили еще в XVII веке. Именно здесь в апреле 1889 появился на свет будущий нацистский диктатор, хотя он пробыл здесь недолго.

Семья Гитлера покинула дом на улице Зальцбургер-Ворштадт, 15 через несколько недель после родов. Когда мальчику исполнилось три года, семья навсегда уехала из города. Гитлер вернулся сюда только на мгновение в 1938 году во время аннексии Австрии.

Десятилетие аренды и конфискация

Долгое время Министерство внутренних дел Австрии арендовало недвижимость у местной жительницы. Арендная плата была очень щедрой, ведь таким образом правительство пыталось не допустить создания там места культа для ультраправых туристов.

До 2011 года помещение занимала благотворительная организация для людей с особыми потребностями. Владелица не разрешала делать ремонт и отказывалась продавать дом государству. Несколько лет сооружение стояло пустым.

Все изменилось в 2016 году, когда парламент принял специальный закон. Документ разрешил принудительно изъять дом у владелицы. Женщине выплатили компенсацию в размере 812 000 евро, но она безрезультатно пыталась судиться из-за "малой суммы".

Реконструкция вместо сноса

Сначала здание хотели снести и построить новый объект. Эта идея вызвала волну возмущения экспертов, заявивших, что уничтожение стен будет означать отрицание нацистского прошлого страны.

Власти изменили стратегию, и в 2019 году объявили о создании полицейского участка. Для этого был проведен общеевропейский архитектурный конкурс. Дом полностью обновили, и даже фасад сменили до неузнаваемости.

Работы стоили дорого. На реконструкцию потратили миллионы евро. Теперь постройка выглядит как обычный современный офис.

Правоохранители уже въехали в кабинеты. Присутствие полиции должно стать надежным барьером радикалов.