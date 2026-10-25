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В Альпах згоріла колишня резиденція Гітлера

07:10 25.10.2026 Нд
3 хв
aimg Едуард Ткач
В Альпах згоріла колишня резиденція Гітлера Фото: влада має намір відновити будівлю (flickr.com)
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У п'ятницю 23 жовтня в німецьких Альпах згоріла резиденція, побудована для диктатора нацисткою Німеччини Адольфа Гітлера. Через добу влада публічно заявила про арешт чоловіка, якого підозрюють у підпалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як пише видання, у п'ятницю близько 21:15 екстрені служби отримали інформацію про пожежу, що сталася в Баварських Альпах на Південному Сході Німеччини.

Пожежники та поліція негайно прибули на місце, яке розташоване на горі. Проте дощ, який перейшов у сильний снігопад, ускладнив завдання гасіння пожежі. У зв'язку з цим пожежникам довелося залишити місце події вночі після кількох годин роботи.

AP пише, що рятувальники сподівалися завершити свою роботу в суботу, проте їм не вдалося увійти до будівлі через небезпеку падіння уламків.

Тим часом правоохоронці зупинили та заарештували чоловіка на мотоциклі, який їхав у протилежному напрямку дорогою. Згідно з заявою прокуратури, 33-річного чоловіка, який є громадянином Німеччини і має зв'язок із районом Берхтесгадена (але там не проживає), допитали.

У прокуратурі додали, що підозрюваний мав ознаки психічного захворювання, тому його направляють до психіатричної установи. При цьому розглядатиметься можливість політичного мотиву з огляду на історію будівлі, яка горіла. У поліції уточнили, що на даний момент немає жодних ознак причетності будь-кого ще.

Що горіло і що буде

Видання уточнює, що спалахнула будівля, відома в Німеччині як Кельштайнхаус (або "Орлине гніздо"). Це була колишня резиденція німецького диктатора, яка використовувалася для зустрічей Адольфа Гітлера з 1938 по 1945 рік.

Ця будівля розташована на скелі на висоті 1834 метри над рівнем моря. До нього можна дістатися ліфтом, вбудованим у скелю біля кінця гірської дороги. Ця дорога закрита для звичайного автомобільного руху, але вдень по ній курсують автобуси, які доставляють відвідувачів.

Резиденція практично не постраждала під час Другої світової війни, а з 1952 року будівля працює як кафе та ресторан. Крім того, вона представлена як експозиція, присвячена історії цього об'єкту.

Сам Гітлер рідко відвідував Кельштайнхаус - на відміну від резиденції Бергхоф, що також розташована в районі Берхтесгадена. Руїни останньої були підірвані 1952 року.

Повертаючись до "Орлиного гнізда", офіційні особи заявили, що будівлю буде відновлено, хоч і не уточнили після пожежі, як саме це буде зроблено.

При цьому розташований нижче за складом Документальний центр Оберзальцберга, в якому знаходиться головна історична експозиція в регіоні - від пожежі не постраждав.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, влітку цього року в австрійському місті Браунау-на-Інні офіційно запрацювала поліцейська ділянка в будинку, де народився Адольф Гітлер. Влада прагне назавжди стерти ідеологічний контекст цієї будівлі.

Також ми писали, що у 2022 році ФСБ Росії розсекретила архівні дані про останні дні Адольфа Гітлера, які він провів у бункері.

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