ru ua
Пт, 29 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії оприлюднили архівні дані про останні дні Гітлера в бункері

Новость на русском →
Новгородська область, П'ятниця 29 квітня 2022 09:14
У Росії оприлюднили архівні дані про останні дні Гітлера в бункері Фото: ФСБ оприлюднила архівні дані про самогубство Адольфа Гітлера (fsb.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Федеральна служба безпеки Росії розсекретила нові архівні дані про останні дні Адольфа Гітлера, які він провів у бункері. Документи зберігаються в Новгородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ФСБ.

Серед документів були слідчі матеріали справи проти колишнього особистого пілота Гітлера, группенфюрера СС, генерал-лейтенанта поліції Ганса Баура. Вони містять свідчення Баура на допиті в НКВС у грудні 1945 року.

Напередодні смерті фюрер придбав "отруйні пігулки". Він отруїв ними своїх собак, щоб протестувати таблетки. Баур зазначив, що Гітлер в останні дні не виходив з бункера і виглядав людиною, яка "змирилася з поразкою і готується накласти на себе руки".

За словами пілота, до кінця квітня 1945 року близьке оточення Гітлера не знало його остаточних намірів.

"Тільки 30 квітня в другій половині дня Він мене викликав разом з моїм ад'ютантом. Гітлер зустрів мене в передній і провів до себе в кімнату. Він подав мені руку і сказав: "Баур, я хочу з вами попрощатися. Я хочу подякувати Вам за всі роки служби"", - розповів пілот.

За даними ФСБ, Адольф Гітлер і Єва Браун застрелилися з пістолетів калібром 9 міліметрів, а їх тіла були облиті бензином і спалені в саду.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до "різанини в Бучі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ФСБ Гитлер
NEWS
Евакуація цивільних з "Азовсталі" запланована на сьогодні, - Reuters
Евакуація цивільних з "Азовсталі" запланована на сьогодні, - Reuters
DAILY
Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я