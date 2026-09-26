RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Алименты за границей: как взыскать деньги, когда один из родителей живет в другой стране

10:28 26.09.2026 Сб
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Если один из родителей за границей, он обязан платить алименты (Getty Images)

Когда родитель проживает за границей, он все равно обязан содержать ребенка. Если добровольно алименты не платит, их можно взыскать и за границей.

Если украинский суд назначил алименты

Если решение о взыскании алиментов уже есть, его можно выполнить в стране, где проживает второй родитель или где он получает доход.

Для этого сначала нужно обратиться в украинский суд, который принял решение. Там выдадут необходимые документы, чтобы решение признали и выполнили за рубежом.

После этого документы подают в соответствующий орган другого государства. Каким будет порядок взыскания, зависит от законодательства этой страны.

Читайте также: Без официального брака: какие права и обязанности имеют родители по отношению к ребенку

Если решения суда еще нет

В случае, когда нет решения украинского суда, все зависит от того, где живут родители и ребенок и в какой стране находится тот, кто должен платить алименты.

Иск можно подать в украинский суд, в частности, по зарегистрированному месту жительства или пребывания истца в Украине.

В то же время в некоторых случаях вопрос придется решать в стране, где живет должник. Международные договоры также позволяют обращаться в компетентные органы иностранного государства, чтобы получить решение о взыскании алиментов.

Что важно знать

Единого порядка для всех стран нет. Процедура зависит от государства, где необходимо выполнить решение суда.

У Украины есть международные договоры о взыскании алиментов, а также двусторонние договоры о правовой помощи с рядом стран.

Поэтому перед обращением следует выяснить, какой именно договор действует между Украиной и страной, где живет второй родитель, и что предусматривает эта процедура.

В частности, действуют следующие международные договоры:

Ранее РБК-Украина писало, что официально низкий доход или безработица не освобождают от обязанности платить алименты. Если реальные расходы и имущество плательщика не соответствуют его задекларированным доходам, суд может учесть эти обстоятельства при определении размера выплат.

Также мы рассказывали, что бывшая жена, которая из-за воспитания детей и ведения хозяйства не могла работать, при определенных условиях может потребовать алименты от мужа после развода. В некоторых случаях право на содержание может сохраняться до достижения пенсионного возраста.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДетиВыплаты на ребенкаСуд