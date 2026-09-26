Алименты за границей: как взыскать деньги, когда один из родителей живет в другой стране

Если украинский суд назначил алименты

Если решение о взыскании алиментов уже есть, его можно выполнить в стране, где проживает второй родитель или где он получает доход.

Для этого сначала нужно обратиться в украинский суд, который принял решение. Там выдадут необходимые документы, чтобы решение признали и выполнили за рубежом.

После этого документы подают в соответствующий орган другого государства. Каким будет порядок взыскания, зависит от законодательства этой страны.

Если решения суда еще нет

В случае, когда нет решения украинского суда, все зависит от того, где живут родители и ребенок и в какой стране находится тот, кто должен платить алименты.

Иск можно подать в украинский суд, в частности, по зарегистрированному месту жительства или пребывания истца в Украине.

В то же время в некоторых случаях вопрос придется решать в стране, где живет должник. Международные договоры также позволяют обращаться в компетентные органы иностранного государства, чтобы получить решение о взыскании алиментов.

Что важно знать

Единого порядка для всех стран нет. Процедура зависит от государства, где необходимо выполнить решение суда.

У Украины есть международные договоры о взыскании алиментов, а также двусторонние договоры о правовой помощи с рядом стран.

Поэтому перед обращением следует выяснить, какой именно договор действует между Украиной и страной, где живет второй родитель, и что предусматривает эта процедура.

В частности, действуют следующие международные договоры: