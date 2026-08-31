Мало кто знает: женщины имеют право на алименты от мужа за годы дома с детьми

Женщина, которая годами была домохозяйкой и воспитывала детей, после развода часто остается без стажа для пенсии. Мало кто знает, но он имеет право на компенсацию за потерянные годы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Руслан Ружицкий.

Главное При определенных условиях право на содержание сохраняется до пенсионного возраста и даже после него;

Бывшая жена может получать алименты в течение трех лет после развода;

Отдельной выплаты за утраченный из-за домашнего хозяйства стаж законодательство не предусматривает.

Предусмотрена ли отдельная выплата за утраченный стаж

"Отдельной выплаты за то, что жена много лет была домохозяйкой и поэтому не имеет достаточного стажа для назначения пенсии, украинское законодательство не предусматривает", - отметил юрист Руслан Ружицкий.

Однако есть другой механизм поддержки - алименты от бывшего супруга, предусмотренные Семейным кодексом Украины.

Право на алименты после развода

Юрист объяснил, что Семейный кодекс все же дает возможность получать алименты от бывшего супруга.

"Часть 4 статьи 76 Семейного кодекса Украины устанавливает такое право для супругов, кто из-за воспитания детей, ведения домашнего хозяйства или уход за членами семьи не имел возможности работать, получить образование или занять соответствующую должность", - рассказал Ружицкий.

Такие выплаты могут продолжаться в течение трех лет после развода.

Когда можно претендовать на удержание до пенсии

"Часть 3 статьи 76 Семейного кодекса Украины дает право на содержание по достижении пенсионного возраста. Для этого на момент развода до пенсии должно оставаться не более пяти лет, а брак должен длиться не менее десяти лет", - отметил юрист.

От чего зависит размер выплат

Юрист отметил, что точного размера алиментов закон заранее не устанавливает – его определяет суд, учитывая:

потребности бывшей супруги;

зарплату и другие доходы мужчины;

его имущество и домашние происшествия.

Это подразумевает статья 80 Семейного кодекса.

Влияет ли собственная пенсия на право на алименты

Если женщина уже получает пенсию или имеет другой доход, это не лишает ее права на алименты.

"Конституционный Суд Украины в решении № 1-р/2024 от 29 октября 2024 года признал неконституционной часть 4 статьи 75 Семейного кодекса Украины. Сам по себе размер дохода на уровне прожиточного минимума не может быть единственным критерием для определения потребности человека в удержании. Нужно учитывать его реальные - Ружицкий.

Договоренность без суда

Есть также вариант договориться о содержании без суда. Супруги могут заключить договор, в котором определит сумму, сроки и порядок выплат. Это подразумевает статья 78 Семейного кодекса.

"Де-факто жена может получать материальную поддержку от бывшего супруга из-за того, что много лет посвятила семье и не смогла получить достаточный стаж для пенсии. Но де-юре это не компенсация за потерянную пенсию, а ее право на материальное содержание, предусмотренное Семейным кодексом Украины", - подытожил юрист Руслан Ружлан Ружлан Ружлан Ружлан Ружиян.

Ранее РБК-Украина сообщала, что благотворительная помощь ООН, Красного Креста или других международных фондов не считается доходом и не влияет на размер пенсии.