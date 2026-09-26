Аліменти за кордоном: як стягнути гроші, коли один із батьків живе в іншій країні

Якщо український суд призначив аліменти

Якщо рішення про стягнення аліментів уже є, його можна виконати в країні, де проживає другий з батьків або де він отримує дохід.

Для цього спочатку потрібно звернутися до українського суду, який ухвалив рішення. Там видадуть необхідні документи для того, щоб рішення визнали та виконали за кордоном.

Після цього документи подають до відповідного органу іншої держави. Яким саме буде порядок стягнення, залежить від законодавства цієї країни.

Якщо рішення суду ще немає

У випадку, коли немає рішення українського суду, все залежить від того, де живуть батьки і дитина та в якій країні перебуває той, хто має сплачувати аліменти.

Позов можна подати до українського суду, зокрема за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача в Україні.

Водночас у деяких випадках питання доведеться вирішувати в країні, де живе боржник. Міжнародні договори також дозволяють звертатися до компетентних органів іноземної держави, щоб отримати рішення про стягнення аліментів.

Що важливо знати

Єдиного порядку для всіх країн немає. Процедура залежить від держави, де потрібно виконати рішення суду.

Україна має міжнародні договори про стягнення аліментів, а також двосторонні договори про правову допомогу з низкою країн.

Тому перед зверненням варто з'ясувати, який саме договір діє між Україною та країною, де живе другий з батьків, і що передбачає ця процедура.

Зокрема, діють такі міжнародні договори: