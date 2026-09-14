Без официального брака: какие права и обязанности имеют родители по отношению к ребенку

Отсутствие официального брака между родителями не лишает их прав и обязанностей по отношению к ребенку. Мать и отец имеют равные права независимо от того, были ли они женаты.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "AXIOS PARTNERS" Денис Нагорнюк .

Главное условие - признанное отцовство

Для отца важно, чтобы его юридический статус был установлен. Если мужчина записан отцом в свидетельстве о рождении или его отцовство установлено судом, он имеет полный объем родительских прав и обязанностей.

То есть сам факт того, что родители не регистрировали брак, не создает для одного из них преимущества перед другим.

Кто должен содержать ребенка

Вопрос содержания ребенка решается одинаково для женатых и холостых родителей.

Тот родитель, кто проживает отдельно от ребенка, обязан участвовать в его содержании. Алименты могут уплачиваться по договоренности, на основании нотариального договора или взиматься по решению суда.

С кем будет жить ребенок

Если родители не могут договориться о месте жительства ребенка, этот вопрос может решаться судом. При этом определяющим являются лучшие интересы ребенка, а не то, состояли ли родители в официальном браке.

Также отсутствие брака не влияет на вопросы участия родителей в воспитании ребенка, установление графика общения, а также опеки и попечительства.

Нужно ли согласие на выезд за границу

Вопрос выезда ребенка за границу в большинстве случаев также не зависит от того, были ли родители официально женаты.

Если оба юридически признаны родителями ребенка, действуют общие правила относительно необходимости согласия второго родителя или случаев, когда такое согласие не требуется в соответствии с законодательством.

Есть ли у матери больше прав, чем у отца

Сам факт отсутствия зарегистрированного брака не дает преимущества ни матери, ни отцу.

Если родительство юридически установлено, оба родителя имеют равные права и равные обязанности по отношению к ребенку .