"Альфа" СБУ открывает набор в команду противовоздушной обороны
Центр специальных операций "А" СБУ объявляет отбор в команду противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В Службе безопасности отметили, что спецзановцы "Альфы" уже имеют высокий уровень опыта в защите украинского неба и готовы передать его другим.
Предусматриваются такие задачи:
- работа с современными системами противовоздушной обороны;
- мониторинг воздушной ситуации и перехват целей;
- фиксация результатов и анализ эффективности действий.
СБУ предлагает:
- контракт или мобилизацию;
- лучшую подготовку и современное снаряжение;
- службу в подразделении с боевым опытом.
Для того, чтобы участвовать в отборе, необходимо заполнить анкету по ссылке. Также больше об отборе можно узнать по номеру 4444.
"ПВО - это ежедневный вклад в безопасность страны. "Альфа" СБУ - команда, в которой ты становишься частью этого результата", - сказано в сообщении Службы безопасности.
Массированный удар в ночь на 9 января
Напомним, сегодня, 9 января, российские оккупанты снова нанесли массированный удар по Украине. Россияне не прекращают терроризировать мирных украинцев.
В частности, из-за атаки РФ в Киеве повреждено много жилых многоэтажек. Россияне также атаковали и объекты энергетической инфраструктуры.
Известно, что в Киеве из-за российского удара погибли 4 человека. Также было много пострадавших.
Россияне назвали такой удар "ответом" на якобы попытку Украины атаковать резиденцию российского диктатора Владимира Путина. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что информация об "атаке на Путина" - это фейк.