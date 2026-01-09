"Альфа" СБУ открывает набор в команду противовоздушной обороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Службе безопасности отметили, что спецзановцы "Альфы" уже имеют высокий уровень опыта в защите украинского неба и готовы передать его другим.

Предусматриваются такие задачи:

работа с современными системами противовоздушной обороны;

мониторинг воздушной ситуации и перехват целей;

фиксация результатов и анализ эффективности действий.

СБУ предлагает:

контракт или мобилизацию;

лучшую подготовку и современное снаряжение;

службу в подразделении с боевым опытом.

Для того, чтобы участвовать в отборе, необходимо заполнить анкету по ссылке. Также больше об отборе можно узнать по номеру 4444.

"ПВО - это ежедневный вклад в безопасность страны. "Альфа" СБУ - команда, в которой ты становишься частью этого результата", - сказано в сообщении Службы безопасности.