"Но главный я": Трамп назвал группу чиновников США, которые будут управлять Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп назвал группу чиновников, которые будут помогать контролировать участие США в ситуации в Венесуэле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.
Исходя из слов Трампа, к управлению Венесуэлы будут причастны:
- госсекретарь США Марко Рубио;
- глава Пентагона Пит Хегсет;
- заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер;
- и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Эта группа людей самых разных профессий и специальностей. У них есть опыт, причем разный", - сказал Трамп.
На вопрос о том, кто в конечном итоге главный, он ответил одним словом: "Я".
Также в этом же интервью Трамп рассказал, что вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, которая после похищения Николаса Мадуро приняла присягу и.о. президента - сотрудничает с чиновниками США. Но как отметил американский лидер, до проведения операции контактов с ней не было.
Кроме того, президент США намекнул, что если Родригес перестанет сотрудничать, тогда Соединенные Штаты могут совершить повторное военное вторжение.
США намерены управлять Венесуэлой
Напомним, 3 января США провели масштабную операцию в Венесуеле. После нанесения ударов по ряду военных и не только объектов в Каракасе, американские войска захватили президента страны Николаса Мадуро и вместе с его женой Силией Флорес доставили их в Соединенные Штаты.
К слову, 5 января, в Нью-Йорке над ними состоялся первый суд. Во время селения они заявили о своей невиновности, а Мадуро отметил, что он действующий президент. Но как полагает Bloomberg, сославшись на свои источники, реальный судебный процесс начнется не раньше 2027 года.
Что же касается самой Венесуэлы, то после операции Трамп и ряд чиновников США провели брифинг. В ходе выступление американский лидер заявил, что Соединенные Штаты будут управлять Венесуэлой до момента передачи власти.
Позже Bloomberg сославшись на свои источники написало, что госсекретарь США Марко Рубио будет выполнять ключевую роль в управлении Венесуэлой. Издание тоже отмечало, что это будет до момента, пока не произойдет безопасный и правовой переход власти.
Еще через некоторое время источник The Washington Post сообщил, что администрация Трампа рассматривает назначил спецпредставителя по Венесуеле. Причина - объем решений и ответственности, которые возложены на Рубио.