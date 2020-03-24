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ЕС согласовал начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в блок

Новости » Политика     24.03.2020 - 16:25
ЕС согласовал начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в блок
Иллюстративное фото (flickr.com european_parliament)

Министры по делам Евросоюза одобрили начало переговоров

Министры по делам Европейского союза дали добро на начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европарламента Давида Сасолли в Twitter.

Комментируя разблокирование начала переговоров, Сасолли отметил, что Евросоюз сейчас нуждается в "прочных связях с соседями как никогда".

"Хорошие новости в трудные времена: министры по делам ЕС дали добро на переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии. Европарламент всегда поддерживал европейское будущее Западных Балкан. Сейчас нам нужны прочные связи с нашими соседями как никогда", - написал глава ЕП.ЕС согласовал начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в блок

Напомним, 2 марта рекомендацию о начале переговоров о вступлении в Европейский союз Албании и Северной Македонии подтвердила Еврокомиссия. До этого переговоры по вступлению стран в ЕС заблокировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Также РБК-Украина сообщало, что Еврокомиссия разработала новые правила расширения Евросоюза. Новая методология будет применяться к Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии.

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