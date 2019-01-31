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Аласанію усунули від керівництва "UA: Суспільне"

Новини » Суспільство    31.01.2019 - 18:14
Аласанію усунули від керівництва "UA: Суспільне"
Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

Наглядова рада "UA: Суспільне" підтримала дострокове розірвання контракту

Зураба Аласанію відсторонили від виконання обов'язків голови правління "Національної громадської телерадіокомпанії України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Наглядової ради "UA: Суспільне" Світлани Остапи, опубліковане в Facebook.

Наглядова рада "UA: Суспільне" підтримала дострокове розірвання контракту з Аласанією.

"Щойно Наглядова рада "Суспільного" більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ВАТ НСТУ Зурабом Аласанією. 9 - за, 3 - "проти", - написала вона.

Причини звільнення Аласанії в даний час невідомі.

Аласанія в коментарі "Громадському" заявив: "Це (питання, - ред.) до Світлани (Остапи, - ред.), я тут до чого? Це ви з ними спілкуйтеся".

Нагадаємо, 4 травня 2017 року Наглядова рада ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" підписала контракт з Аласанією. В новий контракт внесений пункт про необмежений робочий час керівника, також був вилучений пункт про преміювання.

Наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії 10 квітня 2017 року обрала головою правління "UA: Суспільне" Аласанию.

Додамо, що Аласанія 25 березня 2014 року був призначений генеральним директором Національної телекомпанії України. Його кандидатуру запропонували Кабінету міністрів представників медіаспільноти.

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