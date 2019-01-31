Аласанія прокоментував усунення від керівництва "UA: Суспільне"

Фото: Зураб Аласанія (з відкритих джерел)

Аласанія зазначив, що причина відсторонення йому не відома

Голова правління Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія прокоментував своє відсторонення від від виконання обов'язків голови правління "Національної громадської телерадіокомпанії України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Зураба Аласанії.

Він написав, що питання було проголосовано таким складом: Тетяна Лебедєва, Світлана Остапа, Вадим Міський, Володимир Яворівський, Тарас Аврахов, Олексій Панич, В‘ячеслав Козак, Віктор Таран, Сергій Таран, Наталя Скрипка, Ігор Хохич, Олександр Павличенко. Троє проголосували проти, тоді як дев‘ять голосів - за.

"Наглядова Рада (на засідання якої ми прийшли з річним звітом, але його не заслухали) достроково припинила контракт голови правління. У порядку денному питання не було. За поданням "з голосу". Козака і поправкою Панича - поставили на голосування, зробили голосування "закритим і таємним" та проголосували", - зазначив Аласанія.

Втім, Аласанія зазначив, що причини йому невідомі, офіційного обґрунтування немає.

"Не те, що зовсім несподівано - намагалися давно, та й цього разу бюлетені були заготовлені завчасно )- але так очевидно перед виборами... ну дещо необережно. Що далі? - порушено всі процедури; судова боротьба можлива і навіть обов‘язкова - після обнародування причин", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Аласанія буде працювати головою правління "UA: Суспільне" ще два тижні.