Аласанія буде працювати головою НСТУ ще два тижні

Фото: Зураб Аласанія (Віталій Носач, РБК-Україна)

У порядку денному НСТУ не було голосування за дострокове відсторонення Аласанії

Голова правління Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія, з яким спостережну рада Національної громадської телерадіокомпанії України достроково розірвала контракт, буде працювати головою правління "UA: Суспільне" ще два тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "UA: Перший".

Повідомляється, що ініціатором голосування за дострокове відсторонення був член наглядової ради за квотою парламентської фракції "Радикальна партія Олега Ляшка" В'ячеслав Козак.

За словами секретаря наглядової ради НСТУ Вадима Міського, голосування було таємним, тому він не знає, хто голосував "проти".

У порядку денному засідання НСТУ не було голосування за дострокове відсторонення Аласанії.

Голова наглядової ради НСТУ Тетяна Лебедєва "Детектору Медіа" повідомила, що "наглядова рада готуватиме оголошення дострокового конкурсу на посаду голови правління "Суспільного". Для цього потрібно створити комісію, розробити умови конкурсу, проголосувати за оголошення конкурсу".

Вона зазначила, що питання дострокового розірвання контракту з Аласанією неодноразово піднімалося членами наглядової ради, але раніше його не ставили на порядок денний.

Додамо, що контракт з Аласанією був укладений до 2021 року.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Зураба Аласанію відсторонили від виконання обов'язків голови правління НСТУ.

4 травня 2017 року Наглядова рада ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" підписала контракт з Аласанією. В новий контракт був внесений пункт про необмежений робочий час керівника, також був вилучений пункт про преміювання.

Наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії 10 квітня 2017 року обрала головою правління "UA: Суспільне" Аласанію.

Додамо, що Аласанія 25 березня 2014 року був призначений генеральним директором Національної телекомпанії України. Його кандидатуру запропонували Кабінету міністрів представників медіаспільноти.