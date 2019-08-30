Аласанія не виключає зв'язок обшуків з позовом Богдана

Обшуки у Зураба Аласанії, голови правління "Суспільного", можуть бути пов'язані з позовом голови Офісу президента України Андрія Богдана. Про це Аласанія повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, правоохоронці прийшли з постановою на вилучення документів та електронних носіїв.

"Вели себе дуже ввічливо і спокійно, не ламали двері, будинок не перевертали. Забрали якісь старі копії якихось старих робочих документів, а також матеріали конференції Ради Європи з стратегічного розвитку "Суспільного", - зазначив він.

Він також припустив, що обшуки можуть бути пов'язані з позовом голови Офісу президента України Андрія Богдана проти НСТУ і програми "Схеми". Крім того, Аласанія підкреслив, що готовий до подальших допитів.

"Інша справа, якщо стане ясно, що таким чином здійснюється тиск з метою приструнити "Суспільне", то мовчати ми також не будемо", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Держбюро розслідувань повідомили, що обшуки проходили в рамках досудового розслідування зловживання службовим становищем з боку посадових осіб мовника.

Минулого тижня також стало відомо, що керівник Офісу президента України Андрій Богдан подав судовий позов в Шевченківський районний суд Києва проти журналістів-розслідувачів програми "Схеми" з вимогою спростувати недостовірну інформацію про себе.