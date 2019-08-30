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На "Суспільному" проводять обшуки

Новини » Суспільство    30.08.2019 - 10:26
На "Суспільному" проводять обшуки
Фото: Суспільне (https://suspilne.media/)

Службових осіб телеканалу підозрюють у хабарництві

Державне бюро розслідувань (ДБР) за оперативного супроводу Служби безпеки України (СБУ) проводить обшуки у приміщенні ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України". Про це повідомляє прес-служба ДБР у Facebook.

За інформацією ДБР, слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій службових осіб ПАТ "НСТУ", "а саме зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб".

На &quot;Суспільному&quot; проводять обшуки

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 липня 2019 року Зураба Аласанію офіційно поновлено на посаді голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України ("Суспільне").

Як повідомляло РБК-Україна, Аласанію відсторонили від керівництва "UA: Суспільне" наприкінці січня 2019 року. Причини такого рішення - відсутність сюжетів про хресну ходу за єдину помісну церкву в липні 2018 році в ефірі "UA: Перший" і про засідання Генасамблеї ООН у вересні за участю тодішнього президента Петра Порошенка.

Після цього Аласанія подав позов у суд і виграв його. 19 червня Шевченківський районний суд Києва скасував рішення наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) щодо звільнення Зураба Аласанії з посади глави суспільного мовника.

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