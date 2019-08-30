Аласания не исключает связь обысков с иском Богдана

Обыски у Зураба Аласании, главы правления "Суспільного", могут быть связаны с иском главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Об этом Аласания сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, правоохранители пришли с постановлением на изъятие документов и электронных носителей.

"Вели себя очень вежливо и спокойно, двери не ломали, дом не переворачивали. Забрали какие-то старые копии каких-то старых рабочих документов, а также материалы конференции Совета Европы по стратегическому развитию "Суспільного", - отметил он.

Он также предположил, что обыски могут быть связаны с иском главы Офиса президента Украины Андрея Богдана против НОТУ и программы "Схемы". Кроме того, Аласания подчеркнул, что готов к дальнейшим допросам.

"Другое дело, если станет ясно, что таким образом оказывается давление с целью приструнить "Суспільне", то молчать мы также не станем", - добавил он.

Напомним, ранее в Госбюро расследований сообщили, что обыски проходили в рамках досудебного расследования злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц вещателя.

На прошлой неделе также стало известно, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подал судебный иск в Шевченковский районный суд Киева против журналистов-расследователей программы "Схемы" с требованием опровергнуть недостоверную информацию о себе.