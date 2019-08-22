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Богдан подав позов проти журналістів програми "Схеми"

Новини » Політика    22.08.2019 - 10:56
Богдан подав позов проти журналістів програми "Схеми"
Фото: Андрій Богдан (Віталій Носач/РБК-Україна)

Керівник ОП подав позов щодо спростування недостовірної інформації

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан подав судовий позов до Шевченківського районного суду Києва проти журналістів-розслідувачів програми "Схеми". Про це свідчать дані державного порталу "Судова влада України".

Зокрема, Богдан хоче спростувати недостовірну інформацію та захистити свою честь, гідність і ділову репутацію.

Богдан подав позов проти журналістів програми &quot;Схеми&quot;

Вказано, що цивільний позов надійшов до суду 20 серпня. Так, відповідачами вказані троє журналістів - Валерія Єгошина, Максим Савчук і Наталія Седлецька, а також ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Справу розглядатиме суддя Ірина Фролова.

Нагадаємо, у березні у розслідуванні журналістів програми "Схеми" повідомлялося, що Богдан 13 березня, ймовірно, таємно зустрічався в Конституційному суді з його головою Станіславом Шевчуком. Зазначалося, що про зустріч свідчать дані журналу відвідувань КС.

Так, Богдан підпадає під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі, а КСУ тоді вирішував долю закону "Про очищення влади" і міг визнати люстрацію неконституційною.

Як писало РБК-Україна, у квітні Шевчук заявив, що під час зустрічі з Богданом 13 березня мова йшла про закон про незаконне збагачення. Він підкреслив, що під час розмови не йшлося про закон про люстрацію, як раніше повідомлялося в ЗМІ. Шевчук також відзначав, що зустріч з Богданом зовсім не була таємною.

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