ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аласанія не виключає зв'язок обшуків з позовом Богдана

Новини » Суспільство    30.08.2019 - 12:47
Аласанія не виключає зв'язок обшуків з позовом Богдана
Фото: Зураб Аласанія (УНІАН)

Обшуки у Аласанії провели слідчі ДБР та СБУ

Обшуки у Зураба Аласанії, голови правління "Суспільного", можуть бути пов'язані з позовом голови Офісу президента України Андрія Богдана. Про це Аласанія повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, правоохоронці прийшли з постановою на вилучення документів та електронних носіїв.

"Вели себе дуже ввічливо і спокійно, не ламали двері, будинок не перевертали. Забрали якісь старі копії якихось старих робочих документів, а також матеріали конференції Ради Європи з стратегічного розвитку "Суспільного", - зазначив він.

Він також припустив, що обшуки можуть бути пов'язані з позовом голови Офісу президента України Андрія Богдана проти НСТУ і програми "Схеми". Крім того, Аласанія підкреслив, що готовий до подальших допитів.

"Інша справа, якщо стане ясно, що таким чином здійснюється тиск з метою приструнити "Суспільне", то мовчати ми також не будемо", - додав він.

Аласанія не виключає зв'язок обшуків з позовом Богдана

Нагадаємо, раніше в Держбюро розслідувань повідомили, що обшуки проходили в рамках досудового розслідування зловживання службовим становищем з боку посадових осіб мовника.

Минулого тижня також стало відомо, що керівник Офісу президента України Андрій Богдан подав судовий позов в Шевченківський районний суд Києва проти журналістів-розслідувачів програми "Схеми" з вимогою спростувати недостовірну інформацію про себе.

КСУ отримав звернення щодо закону про ДБР
Новини України Служба безпеки УкраїниЗураб АласаніяобшукДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся