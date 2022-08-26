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Актуальна карта війни в Україні від британської розвідки: що змінилося

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Лондон, П'ятниця 26 серпня 2022 15:10
Актуальна карта війни в Україні від британської розвідки: що змінилося Фото: російські війська продовжують атакувати позиції ЗСУ на сході (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Британська розвідка опублікувала карту бойових дій в Україні на п'ятницю, 26 серпня. Російські війська продовжують атакувати позиції ЗСУ на декількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Актуальна карта війни в Україні від британської розвідки: що змінилося

Згідно з даними британської розвідки, окупанти ведуть наступ на трьох напрямках - у Харківській, Луганській та Донецькій областях. У той же час бої тривають в районі Ізюма, де українські сили намагаються контратакувати ворога.

На Південному фронті ситуація не змінилася. Збройні сили України намагаються наступати на двох напрямках - з південно-східної частини Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.

Крім того, ЗСУ завдають точних ударів по тилових позиціях російських військ у Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, російський президент Володимир Путін видав указ про збільшення чисельності російських збройних сил, оскільки очікує затяжної війни в Україні.

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