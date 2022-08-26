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Актуальная карта войны в Украине от британской разведки: что изменилось

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Лондон, Пятница 26 августа 2022 15:10
Актуальная карта войны в Украине от британской разведки: что изменилось Фото: российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ на востоке (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Британская разведка опубликовала карту боевых действий в Украине на пятницу, 26 августа. Российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Актуальная карта войны в Украине от британской разведки: что изменилось

Согласно данным британской разведки, оккупанты ведут наступление на трех направлениях - в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В то же время бои продолжаются в районе Изюма, где украинские силы пытаются контратаковать врага.

На южном фронте ситуация не изменилась. Вооруженные силы Украины пытаются наступать на двух направлениях - с южно-восточной части Николаевской области и вдоль правого берега Днепра.

Кроме того, ВСУ наносят точные удары по тыловым позициям российских войск в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

Напомним, по данным западных СМИ, российский президент Владимир Путин издал указ об увеличении численности российских вооруженных сил, поскольку ожидает затяжной войны в Украине.

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