Актуальная карта войны в Украине от британской разведки: что изменилось

Британская разведка опубликовала карту боевых действий в Украине на пятницу, 26 августа. Российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Согласно данным британской разведки, оккупанты ведут наступление на трех направлениях - в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В то же время бои продолжаются в районе Изюма, где украинские силы пытаются контратаковать врага.

На южном фронте ситуация не изменилась. Вооруженные силы Украины пытаются наступать на двух направлениях - с южно-восточной части Николаевской области и вдоль правого берега Днепра.

Кроме того, ВСУ наносят точные удары по тыловым позициям российских войск в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.