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Одеська область повністю звільнена від окупантів, - ОВА

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Одеса, Четвер 30 червня 2022 14:59
Одеська область повністю звільнена від окупантів, - ОВА Фото: острів Зміїний (mapio.net)
Автор: Наталія Гурковська

Одеську область у четвер, 30 червня, ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів. Острів Зміїний до сьогодні залишався єдиною окупованою територією в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Це буде найкоротше відео за час великого вторгнення. Вітаю Одеську область з повним звільненням від російських окупантів. Дай Боже так по всій країні", - сказав він.

Як повідомлялося, російські окупанти залишили острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа та вибухи.

Також українські захисники звільнили село Потьомкіне в Херсонській області від окупантів. У результаті успішного контрнаступу було знищено багато російської техніки.

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