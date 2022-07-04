ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Актуальна мапа бойових дій на сьогодні: що відбувається на фронті

Новость на русском →
Україна, Понеділок 04 липня 2022 11:32
Актуальна мапа бойових дій на сьогодні: що відбувається на фронті Фото: що відбувається на фронті в Україні 4 липня (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні за даними на понеділок, 4 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Deepstatemap.

Актуальна мапа бойових дій на сьогодні: що відбувається на фронті

Бойові дії на Донбасі продовжуються. Наразі окупантам вдалося захопити всі великі міста Луганської області. Найближчою їхньою метою називається взяття під контроль Слов'янська та Краматорська Донецької області.

Також, за даними мапи, росіянам вдалося окупувати село Клинове у Бахмутському районі Донецької області.

Як повідомлялось, українські військові залишили Лисичанськ Луганської області. ЗСУ відійшли з позицій для збереження життів особового складу. А 25 червня російські війська повністю захопили Сєвєродонецьк.

Також у неділю, 3 червня, спочатку Росія обстріляла Краматорськ Донецької області. Місто потрапило під удар РСЗВ "Смерч" вдруге за два дні. Трохи пізніше і Слов'янськ (Донецька область) потрапив під наймасштабніший обстріл російських окупантів за останній час. У місті спалахнуло через ворожі атаки до 15 пожеж.

Водночас окупанти втекли з острова Зміїний в Одеській області, не витримавши атак ЗСУ 30 червня. У результаті Одеська область виявилася повністю деокупованою.

Також за словами президента Володимира Зеленського ЗСУ просуваються у двох областях та на морі. Доказом останнього і є звільнення острова Зміїний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Буданов розповів, коли та чим закінчиться війна в Україні
Буданов розповів, коли та чим закінчиться війна в Україні
DAILY
Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони