Оккупанты оставили в Харьковской области минный коридор. ВСУ нашли его

Российские оккупанты, убегая из Харьковской области, оставили минный коридор. Украинские защитники нашли его и обезвредили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии в Facebook.

Во время проведения фильтрационных мероприятий в населенных пунктах Шопино, Токаревка и Гоптовка нацгвардейцы и военная контрразведка обнаружили минный коридор. Опросив местных жителей, военные установили его расположение.

Если бы оставленный оккупантами коридор сработал, то под огневое поражение попало бы мирное население. Поэтому защитники решили не ждать саперов, а самостоятельно обезвредить вражеские мины.

"Мины шли цепью, оккупанты сделали коридор для прохождения наших сил и в случае входа в населенный пункт, они бы взорвали личный состав и технику. Также мы нашли Фугас и разминировали его для дальнейшего применения в наших интересах", - отметил один из нацгвардейцев.

Военные обнаружили также советскую мину МОН-90. Она особенно опасна, поскольку ее обломки разлетаются на расстояние до 100 метров.

"Кроме МОН-90 и МОН-50 мы нашли пять ОЗМ-72 - это выпрыгивающие мины, их еще называют "мина-лягушка", она выбрасывает боевую часть до метра в высоту и срабатывает в воздухе. Также во время прохождения минным коридором мы нашли фугасный снаряд, начиненный двумя килограммами тротила и самодельное взрывное устройство с гвоздями и патронами", - добавили гвардейцы.

Обнаруженные мины военные планируют установить на приграничной с Россией территории, чтобы устранить возможный прорыв или наступление врага.

Фото: ВСУ обнаружили минный коридор в Харьковской области (facebook.com/ngu.east)