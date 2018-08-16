Акції Tesla впали після повідомлення про розслідування через заяву Маска

Акції впали більше ніж на 2,57%

Акції Tesla впали після повідомлення The Wall Street Journal про початок розслідування стосовно компанії. Про це свідчать дані NASDAQ.

Зазначається, що до 16:00 папери компанії коштували 338,69 доларів за акцію, а за даними на 18:00, ціна однієї акції складала 341,005 доларів. Компанія втратила більше ніж 2,57% за результатами торгів.

Напередодні The Wall Street Journal повідомили, що комісія з цінних паперів і біржам США проводить поглиблене розслідування по відношенню Tesla Inc. через заяву Ілона Маска про намір викупити всі акції компанії.

За даними видання, комісія розсилає запити всім директорам компанії, але які саме дані їх цікавлять - невідомо.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 серпня генеральний директор американського виробника електрокарів Tesla Ілон Маск має намір повністю викупити компанію та вивести її з біржі. Зокрема, Маск зазначив, що має намір викупити акції Tesla по 420 доларів за штуку.

Додамо, що акціонери виробника електрокарів Tesla подали в суд на гендиректора компанії Ілона Маска за його повідомлення про намір викупити всі акції. Акціонери зазначили, що повідомлення Маска в Twitter порушили федеральний закон про цінні папери, а також закон про захист прав інвесторів.