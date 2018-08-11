Акционеры Tesla подали на Маска в суд за сообщение о выкупе компании

Маска обвиняют в нарушении закона о ценных бумагах и защите инвесторов

Акционеры производителя электрокаров Tesla подали в суд на гендиректора компании Илона Маска за его сообщение о намерении выкупить все акции. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что акционеры Tesla подали судебные иски в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии. В частности, акционеры отметили, что сообщения Маска в Twitter нарушили федеральный закон о ценных бумагах, а также закон о защите прав инвесторов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Маск намерен выкупить Tesla. Он разместил сообщение, в котором подчеркнул возможность выкупа акций по 420 долларов за штуку. Маск также добавил, что "финансирование обеспечено". Bloomberg подчеркивает, что если Маск не сможет доказать наличие средств для выкупа акций, его заявление можно будет расценивать как манипуляцию котировками акций.

До этого Tesla снова отчиталась о рекордных убытках. В предыдущем квартале компания понесла убытки размером в 717,5 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убытки компании стали увеличились почти вдвое.