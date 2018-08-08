Маск заявил о намерении выкупить Tesla

Илон Маск намерен выкупить акции Tesla и вывести компанию с биржи

Генеральный директор американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен полностью выкупить компанию и вывести ее с биржи. Об этом он сообщил в Twitter.

В частности, Маск отметил, что намерен выкупить акции Tesla по 420 долларов за штуку. Предполагается, что при такой стоимости акции сумма сделки может достичь 72 млрд долларов. Отметим, Маску не придется платить такие деньги, поскольку он владеет 20% компании.

В то же время он подчеркнул, что препятствием для выкупа акций может стать получение одобрения от акционеров.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Tesla снова отчиталась о рекордных убытках. В предыдущем квартале компания понесла убытки размером в 717,5 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убытки компании стали увеличились почти вдвое.

Также ранее сообщалось, что Tesla проводит предварительные переговоры с властями Германии и Нидерландов о строительстве крупного завода в Европе. Предполагается, что на заводе будут производиться аккумуляторы и собираться машины. В то же время отмечается, что пока переговоры находятся на ранней стадии.