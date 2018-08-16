Акции Tesla упали после сообщения о расследовании из-за заявления Маска

Акции упали более чем на 2,57%

Акции Tesla упали после сообщения The Wall Street Journal о начале расследования в отношении компании. Об этом свидетельствуют данные NASDAQ.

Отмечается, что к 16:00 бумаги компании стоили 338,69 долларов за акцию, а по данным на 18:00, цена одной акции составляла 341,005 долларов. Компания потеряла больше чем 2,57% по результатам торгов.

Накануне The Wall Street Journal сообщили, что комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит углубленное расследование по отношению Tesla Inc. из-за заявления Илона Маска о намерении выкупить все акции компании.

По данным издания, комиссия рассылает запросы всем директорам компании, но какие именно данные их интересуют - неизвестно.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 7 августа генеральный директор американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен полностью выкупить компанию и вывести ее из биржи. В частности, Маск отметил, что намерен выкупить акции Tesla по 420 долларов за штуку.

Добавим, что акционеры производителя электрокаров Tesla подали в суд на гендиректора компании Илона Маска за его сообщения о намерении выкупить все акции. Акционеры отметили, что сообщение Маска в Twitter нарушили федеральный закон о ценных бумагах, а также закон о защите прав инвесторов.