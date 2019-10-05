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В Україні очікуються сильні заморозки

Новини » Суспільство    05.10.2019 - 11:32
В Україні очікуються сильні заморозки
Фото: заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки прогнозуються як на поверхні ґрунту, так і повітрі

Сильні заморозки 0-5 градусів морозу в повітрі очікуються вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях України. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Крім того, у понеділок, 7 жовтня, у південних і східних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-6 градусів морозу, вночі 7-9 жовтня по Києву сильні заморозки у повітрі 0-3 градусів морозу.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що в суботу, 5 жовтня, в Україні істотно погіршаться погодні умови. У південних, Дніпропетровській, Полтавській і Харківській областях прогнозувалися сильні зливи, місцями з грозою.

За даними синоптиків, вранці 5 жовтня в Карпатах пішов сніг.

Як повідомляло РБК-Україна, у п'ятницю, 4 жовтня, в Україні різко похолодало. Схід, центр, північ і південь України у цей день накрили дощі і грози. Зокрема, дощі в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

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